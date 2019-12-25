Виктор Медведчук предложил распустить Верховную Радe

Виктор Медведчук напомнил о негативных политических процессах в стране.

Виктор Медведчук предложил распустить Верховную Раду. Об этом украинский политик из партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" сообщил журналистам телеканала "112 Украина".

Если вы считаете себя всенародным президентом и если вы действительно хотите отстаивать интересы всего украинского народа, вам, уважаемый господин президент, надо принять решение о роспуске парламента и объявлении досрочных выборов в Верховную раду Украины Виктор Медведчук, украинский политик

Эксперт уточнил, что государство находится в политическим кризисе, а у народа нет доверия к власти. По мнению Медведчука, признаками негативных явлений можно назвать неудачные для политической партии "Слуга народа" выборы. На данный момент 45% граждан Украины считает, что действующий парламент себя дискредитировал.

Володин обсудил с Медведчуком шаги в целях урегулирования на Украине.

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