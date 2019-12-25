Виктор Медведчук призвал руководство Украины снять санкции против России. Об этом представитель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" рассказал в рамках круглого стола, посвященного вопросам торгово-экономического сотрудничества РФ и Украины. Эксперт добавил, что Киев должен пойти на такие меры после аналогичных шагов со стороны Москвы.
Санкции надо снимать. Это движение однозначно должно быть двусторонним. В любом случае РФ не может пойти на такой односторонний шаг снятия санкций с определенного количества предприятий. Надо сегодня готовиться к тому, что эти санкции будут сниматься с двух сторон
Виктор Медведчук, украинский политик
Напомним, что президент России поддержал инициативу Михаила Мишустина о разрешении поставок в Россию продукции ряда украинских предприятий. В список попали товары компании "Брацлав", Барского машиностроительного завода и Рубежанского картонно-тарного комбината.
Украинские политики интересуются покупкой российской вакцины.
Фото: Pixabay.com
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