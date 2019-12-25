Выходная неделя не помешает Сбербанку обслуживать корпоративных клиентов

Работа Сбербанка с корпоративными клиентами в грядущую выходную неделю, с 30 марта по 3 апреля, не прекратится, заявил зампред правления организации Анатолий Попов. По его словам, банк продолжит проводить с клиентами необходимые расчеты внутри банка и на международном уровне, а также межбанковские платежи. Бизнесу, которому приходится нелегко во время пандемии коронавируса, призвана помогать специальная горячая линия банка.
С клиентами будут работать наши кредитные менеджеры, чтобы те, чей бизнес нуждается в поддержке, могли оперативно обратиться с заявками на реструктуризацию задолженности. Это касается клиентов всех сегментов, и в первую очередь малого и среднего бизнеса.
– отметил Анатолий Попов.
В Сбербанке порекомендовали клиентам воздержаться от посещения общественных мест, в том числе, офисов самого банка. В организации напоминают, что провести почти все операции можно на удаленных сервисах.
Ранее мы рассказывали, что "Сбербанк" и Okko запустили проект для досуга людей на карантине.
Фото: sberbank.ru
Обсуждение ( 0 )