Выходная неделя не помешает Сбербанку обслуживать корпоративных клиентов

Своим клиентам организация посоветовала как можно реже посещать общественные места, в том числе, и отделения банка.

Работа Сбербанка с корпоративными клиентами в грядущую выходную неделю, с 30 марта по 3 апреля, не прекратится, заявил зампред правления организации Анатолий Попов. По его словам, банк продолжит проводить с клиентами необходимые расчеты внутри банка и на международном уровне, а также межбанковские платежи. Бизнесу, которому приходится нелегко во время пандемии коронавируса, призвана помогать специальная горячая линия банка.

С клиентами будут работать наши кредитные менеджеры, чтобы те, чей бизнес нуждается в поддержке, могли оперативно обратиться с заявками на реструктуризацию задолженности. Это касается клиентов всех сегментов, и в первую очередь малого и среднего бизнеса. – отметил Анатолий Попов.

В Сбербанке порекомендовали клиентам воздержаться от посещения общественных мест, в том числе, офисов самого банка. В организации напоминают, что провести почти все операции можно на удаленных сервисах.

Ранее мы рассказывали, что "Сбербанк" и Okko запустили проект для досуга людей на карантине.

Фото: sberbank.ru