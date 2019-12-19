Об этом заявили в ЛНР.

Видеоконференция по обмену пленными в Донбассе может состояться на следующей неделе. Ранее представитель ЛНР Ольга Кобцева заявила, что Киев не может гарантировать "процессуальную очистку". Это условие касается обмена по принципу "всех на всех". Об этом сообщил "ТАСС" со ссылкой на интервью руководителя рабочей группы по данному вопросу от ЛНР. Чиновница объяснила ситуацию Луганскинформцентру.

Участники минских переговоров должны обсудить вопрос взаимного освобождения удерживаемых лиц. Также чиновники рассмотрят создание КПП через линию соприкосновения. По словам спикера, ранее Украина "фактически сорвала" достижение договоренностей, принятых во время нормандского саммита.

В ЛНР заявили, что диалог может продолжиться не раньше следующей недели.

Ранее Piter.tv писал о том, что поправки к закону об особом статусе Донбасса внесли в украинскую Раду.

