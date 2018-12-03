Видео: водитель спит за рулем Теслы на оживленной трассе

Согласно информации на веб-сайте компании: "Автопилот предназначен для использования полностью внимательным водителем, который держится за руль и готов взять на себя управление в любое время".

Очевидцы опубликовали в Twitter поразительное видео того, как водитель спит за рулем автомобиля Тесла на оживленной автостраде по дороге в Лос-Анджелес.

Мы проезжали около 75 миль в час по шоссе (120, 7 километра в час). Сет Блейк, очевидец

Блейк рассказал, что он сначала не поверил своим глазам. Ведь человек не может спать в автомобиле, да еще и на такой скорости. За 10 минут тот человек проснулся лишь раз, огляделся кругом и снова уснул.

В компании Тесла отказались комментировать подобное видео. Однако, согласно информации, размещенной на официальном сайте компании, функция автопилота предназначена для повышения безопасности на дорогах. То есть водитель все равно должен быть внимательным, держаться за руль и готовым взять на себя управление в любое время. Спать за рулем, разумеется, нельзя.

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Фото и видео: SETH BLAKE/ Twitter