Илон Маск "выгулял" новый пикап Cybertruck в Лос-Анджелесе

Илон Маск приехал на новом футуристическом пикапе в модный ресторан в Малибу.

Новый футуристический пикап Cybertruck, новое детище Илона Маска, был замечен на дорогах Лос-Анджелеса.

Издание TMZ сообщает, что Илон Маск прокатился по улицам Лос-Анджелеса на новом пикапе Cybertruck и произвел фурор. Пикап был замечен на западе Лос-Анджелеса в Малибу. Илон Маск приехал со своими друзьями в модный ресторан, где автомобиль стал центром внимания. Посетители заведения всю ночь кружились вокруг автомобиля и фотографировались рядом с пикапом.

Ранее Piter.TV показывал видео с курьезом, который произошел на презентации пикапа Cybertruck. Маск заявил, что стекла бронированные, но когда ведущий по просьбе Илона Маска бросил в стекло металлический шар, стекло лопнуло.

Видео и фото:TMZ