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Видео: у метро "Приморская" проходит пикет в поддержку создания парка в устье реки "Смоленки"

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Больше 2-х лет жители Васильевского острова добиваются создания парка вместо строительства гостиниц.

В среду, 5 сентября, около станции метро "Приморска" прошел одиночный пикет в поддержку создания парка в устье реки "Смоленки". Мобильный корреспондент прислал видео с места событий.

На кадрах видно, что с плакатом "Парку на Смоленке- да! Стройке- Нет!" стоит всего один мужчина. 

Ранее горожане записали видео обращение к Путину с просьбой прекратить застройку. Петербуржцы отметили, что этот вопрос важен для них, потому что в этом районе наблюдается дефицит в зеленых насаждениях.

Напомним, что больше 2-х лет жители Васильевского острова добиваются создания парка вместо строительства гостиниц. 

На данный момент петицию против стройки подписали 4 415 человек.

Фото: Парк На Смоленке/YouTube

 

 

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Теги: одиночный пикет в поддержку создания парка в устье реки смоленки , одиночный пикет спб , река смоленка
Категории: Лента новостей Новости СПб

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