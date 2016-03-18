Видео: у метро "Приморская" проходит пикет в поддержку создания парка в устье реки "Смоленки"

Больше 2-х лет жители Васильевского острова добиваются создания парка вместо строительства гостиниц.

В среду, 5 сентября, около станции метро "Приморска" прошел одиночный пикет в поддержку создания парка в устье реки "Смоленки". Мобильный корреспондент прислал видео с места событий.

На кадрах видно, что с плакатом "Парку на Смоленке- да! Стройке- Нет!" стоит всего один мужчина.

Ранее горожане записали видео обращение к Путину с просьбой прекратить застройку. Петербуржцы отметили, что этот вопрос важен для них, потому что в этом районе наблюдается дефицит в зеленых насаждениях.

Напомним, что больше 2-х лет жители Васильевского острова добиваются создания парка вместо строительства гостиниц.

На данный момент петицию против стройки подписали 4 415 человек.

Фото: Парк На Смоленке/YouTube