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Видео с сумкой кенгуру изнутри испугало пользователей сети

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В сумке пользователи соцсетей нашли "дыру" и "торчащие кости".

Видео с сумкой кенгуру изнутри испугало пользователей сети. Об этом сообщили журналисты из The Independent. Они обратили внимание на ролик, размещенный в Интернете. Пользователи удивились тому, что изнутри сумка животного оказалось совсем не такой, какой они себе ее представляли.

Стоит отметить, что видео опубликовано в TikTok еще в апреле. Оно стало вирусным спустя несколько недель. Многие пользователи соцсетей стали считать, что сумка кенгуру на самом деле напоминает больше не карман, а дыру, сквозь которую видны кости и внутренние органы. 

Мне казалось, что у кенгуру на теле сумка, а не зияющая дыра в плоти

прокомментировала Madelaine Urfavshirt 

Позже выяснилось, что за кости пользователи соцсетей приняли ноги малыша кенгуру, а дыры на самом деле никакой нет. 

Кличко самостоятельно подстригся во время карантина под песню Энди Савала "Corona virus".

Видео: TikTok / @zoolife

Теги: кенгуру
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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