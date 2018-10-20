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Вчера, 14:02
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nastya960
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Видео: на акции в поддержку Голунова парня при задержании ударили головой о столб

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А после этого продолжили волочить по земле.

В Москве по-прежнему идет марш в поддержку Голунова. По данным ОВД-Инфо, в Москве в 13:22 было задержано 94 человека. Задержания продолжаются. Канал RTVi опубликовал видео, на котором полицейские при задержании человека бьют его головой о железный столб.

На кадрах видно, как парня ударили головой о столб, но при этом не перестали волочить по земле. По информации фотографа Алексея Абанина, на Трубной в 12:55 задержали Алексея Навального. Кроме того, на акции задержаны журналисты "Медузы", "Дождя" и "Reuters". 

Журналиста-расследователя Ивана Голунова обвиняли в попытке сбыта наркотиков. Накануне вечером с него сняли все обвинения и отпустили. Марш в его поддержку решили не отменять. Участники шествия требуют расследования сфабрикованных уголовных дел, реформы статьи 228 и освобождения невиновных.

 Видео: RTVi

 

 

Теги: голунов, задержания, чистые пруды
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 2 )

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Аноним
Вчера 17:40

при стране где управляют менты это не удевляет.

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Аноним
Вчера 14:29

Полнейший бред!

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