ОВД-Инфо: "В Москве на акции в поддержку Голунова уже задержали 35 человек

UPD (13:22): По данным ОВД-Инфо, на шествии против фабрикации уголовных дел задержали 94 человека.

В центре Москвы 12 июня проходит марш в поддержку журналиста Ивана Голунова. Марш идет от Чистых прудов до здания ГУ МВД по Москве. Об этом сообщают журналисты и очевидцы в социальных сетях.

По информации ОВД-Инфо на 12:51 было задержано как минимум 35 человек. В основном, задерживают участников шествия в футболках Я/Мы Иван Голунов". По информации фотографа Алексея Абанина, на Трубной в 12:55 задержали Алексея Навального. Кроме того, на акции задержаны журналисты "Медузы", "Дождя" и "Reuters".

Журналиста-расследователя Ивана Голунова обвиняли в попытке сбыта наркотиков. Накануне вечером с него сняли все обвинения и отпустили. Марш в его поддержку решили не отменять. Участники шествия требуют расследования сфабрикованных уголовных дел, реформы статьи 228 и освобождения невиновных.

UPD (13:22): По данным ОВД-Инфо, на шествии против фабрикации уголовных дел задержали 94 человека.

Фото: Instagram/ liberta2021; Instagram/ petrbaulin

Видео: YouTube/ Другое мнение