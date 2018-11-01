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Видео: на КАДе полыхает ярким пламенем автомобиль 

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К счастью, никто не пострадал.

В четверг, 1 октября, на КАДе полыхает ярким пламенем автомобиль. Очевидцы сообщают, что водитель не пострадал. 

Возгорание произошло на участке в районе Шафировского проспекта. 

На кадрах видно, что автомобиль полыхает на обочине трассы. 

Причина возгорания пока неизвестна. Автомобилисты полагают, что пожар произошел из-за неисправности технической состовляющей. 

На месте ожидают сотрудников ДПС и пожарных. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петроградском районе из-за "неправильной парковки" дорогую иномарку облили краской 

Видео:ДТП и ЧП Петербург/вк

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Теги: загорелась машина , кад
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия ДТП

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