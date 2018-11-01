Видео: на КАДе полыхает ярким пламенем автомобиль 

К счастью, никто не пострадал.

В четверг, 1 октября, на КАДе полыхает ярким пламенем автомобиль. Очевидцы сообщают, что водитель не пострадал.

Возгорание произошло на участке в районе Шафировского проспекта.

На кадрах видно, что автомобиль полыхает на обочине трассы.

Причина возгорания пока неизвестна. Автомобилисты полагают, что пожар произошел из-за неисправности технической состовляющей.

На месте ожидают сотрудников ДПС и пожарных.

Ранее мы сообщали о том, что в Петроградском районе из-за "неправильной парковки" дорогую иномарку облили краской

Видео:ДТП и ЧП Петербург/вк