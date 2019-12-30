Видео: из-за неработающего светофора на Невском образовалась пробка

Петербуржцы сообщили об отключении света.

Вечером 27 января в центре Петербурга образовалась серьезная пробка. Как сообщили очевидцы, виной тому стал сломанный светофор.

По словам свидетелей, светофор не работает на пересечении Невского и Литейного проспектов. Из-за этого посреди проезжей части встал троллейбус, и загородил движение для остального транспорта.

На данный момент обошлось без дорожно-транспортных происшествий.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что девушку госпитализировали в тяжелом состоянии после ДТП в Колпино.

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