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Видео: из-за неработающего светофора на Невском образовалась пробка

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Петербуржцы сообщили об отключении света.

Вечером 27 января в центре Петербурга образовалась серьезная пробка. Как сообщили очевидцы, виной тому стал сломанный светофор. 

По словам свидетелей, светофор не работает на пересечении Невского и Литейного проспектов. Из-за этого посреди проезжей части встал троллейбус, и загородил движение для остального транспорта.

На данный момент обошлось без дорожно-транспортных происшествий.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что девушку госпитализировали в тяжелом состоянии после ДТП в Колпино.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 

Теги: пробка, светофор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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