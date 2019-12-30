Девушку госпитализировали в тяжелом состоянии после ДТП в Колпино

Инцидент произошел на "зебре".

Девушка пострадала в результате ДТП в Колпино. Авария произошла в зоне регулируемого пешеходного перехода, сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

По предварительным данным, инцидент произошел 27 января около 14:57 у дома №72 по проспекту Ленина. Водитель 1987-го года рождения сбил пешехода 2002 года рождения. Петербурженку доставили в больницу в тяжелом состоянии.

По факту ДТП проводится проверка.

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Фото: "Дорожный инспектор" / VK