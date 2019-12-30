  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Девушку госпитализировали в тяжелом состоянии после ДТП в Колпино
Сегодня, 18:14
139
nadezhda_sib

Девушку госпитализировали в тяжелом состоянии после ДТП в Колпино

0 0

Инцидент произошел на "зебре".

Девушка пострадала в результате ДТП в Колпино. Авария произошла в зоне регулируемого пешеходного перехода, сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

По предварительным данным, инцидент произошел 27 января около 14:57 у дома №72 по проспекту Ленина. Водитель 1987-го года рождения сбил пешехода 2002 года рождения. Петербурженку доставили в больницу в тяжелом состоянии.

По факту ДТП проводится проверка. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что школьник упал из окна пятого этажа во время селфи. 

Фото: "Дорожный инспектор" / VK 

Теги: дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии