Видео из Нидерландов: При спуске на воду судно чуть не раздавило человека

В сети опубликовано видео спуска на воду нового судна, которое чуть не придавило человека.

В Нидерландах при спуске на воду судна чуть не погиб рабочий.

Новый корабль TASMAN был спущен на воду на верфи в верфи в Гронингене. Спуск грузового судна снимали на видео. Очевидцы чуть не стали свидетелями трагедии: один из работников верфи замешкался, и скользящее в воду судно едва его не раздавило. Мужчина быстро среагировал и успел отскочить в последнее мгновение.

Сообщается, что мужчина абсолютно не пострадал. Пользователи соцсетей и очевидцы считают, что мужчина "родился в рубашке".

Ранее Piter.TV опубликовал видео зрелищной аварии из 18 суперкаров на гонке в США. Ни один водитель чудом не пострадал.

Видео: YouTube/Liever te dik in de kist dan een feestje gemist