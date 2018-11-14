Видео из Москвы: Иномарка слетела с моста ТТК

В сети опубликовано видео с места происшествия.

Сегодня утром, 14 ноября, в Москве произошло необычное ДТП: с моста ТТК вниз упала иномарка.

В районе ул. Большая Тульская, д. 19, с моста ТТК упал автомобиль Range Rover. Очевидцы рассказывают, что услышали сильный стук, а потом увидели, как с ТТК вниз падает автомобиль. Машина упала сначала на крышу, а затем перевернулась на колеса. Очевидцы вызвали "скорую" и ГИБДД. Сообщается, что 45-летний водитель с травмами различной тяжести госпитализирован в больницу.

Ранее Piter.TV публиковал видео с моментом взрыва грузовика на трассе "Дон", а также рассказывал подробности страшного ДТП в Екатеринбурге, где в результате наезда на пешеходов на тротуаре женщина получила перелом позвоночника, а ее 2-летний сын в коме.

Видео: Mash