Видео из Мексики: Недалеко от Мехико ожил вулкан Попокатепетль

В сети опубликованы кадры, как из вулкана вырываются столбы пепла высотой 3,5 километра.

В Мексике ожил вулкан Попокатепетль, выбросив столбы пепла высотой 3,5 километра.

Вулкан Попокатепетль (Popocatépetl) один из самых крупных вулканов в Мексике. В переводе название обозначает "дымящийся холм". Это самый активный действующий вулкан в стране. Его высота составляет 5,4 километра. Недалеко расположена столица Мексика Мехико.

Власти заявили, что угрозы населению нет.

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Видео: YouTube TV Española 24/7