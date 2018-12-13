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Вчера, 9:21
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Видео из Мексики: Недалеко от Мехико ожил вулкан Попокатепетль

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В сети опубликованы кадры, как из вулкана вырываются столбы пепла высотой 3,5 километра.

В Мексике ожил вулкан Попокатепетль, выбросив столбы пепла высотой 3,5 километра.

Вулкан Попокатепетль (Popocatépetl) один из самых крупных вулканов в Мексике. В переводе название обозначает "дымящийся холм". Это самый активный действующий вулкан в стране. Его высота составляет 5,4 километра. Недалеко расположена столица Мексика Мехико.

Власти заявили, что угрозы населению нет.

Ранее на Piter.TV: Организаторы "Евровидения" пересмотрели результаты конкурса, но Лазареву это не помогло.

Видео: YouTube TV Española 24/7

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, Общество,

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