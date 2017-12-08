Видео из Ливерпуля: Сотрудник McDonald's избил недовольного клиента

В сети появилось видео драки между молодым человеком и кассиром сети общественного питания.

Очевидцы сняли на видео отвратительную драку кассира McDonald's с недовольным посетителем.

Сообщается, что клиенты требовали в пять часов утра блюда из обеденного меню, но те блюда ранним утром не предусмотрены. Молодой человек за кассой поначалу пытался корректно объяснить посетителям, что таких блюд нет в наличии, но те продолжали настаивать. Кассир, в конце концов, не сдержался, вышел в зал для посетителей, и завязалась драка между ним и самым несговорчивым клиентом.

Молодые люди отчаянно дрались, не обращая внимания на тех, кто их пытался разнять. В один из моментов более высокий сотрудник кафе ударил головой в нос сопернику. От этого удара у него даже свалилась фирменная кепочка с ушками. Девушка парня пыталась остановить парней и кричала все время "stop". Разнимали драчунов сотрудники McDonald's и другие клиенты.

Чем закончилась потасовка, равно как и останется ли этот парень работать здесь, неизвестно.

Сегодня Piter.TV сообщал и опубликовал видео драки между футбольными фанатами "Зенита" и "Реал Сосьедад". В результате потасовки три питерских фаната были госпитализированы, а пять человек оказались в полицейском участке. Они так и не посмотрели матч, из-за которого приехали в Испанию.

Видео: YouTube/SWNS TV