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Испания: Опубликовано видео драки между фанатами "Зенита" и "Реал Сосьедад"

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Появилось видео потасовки между фанатами "Зенита" и испанской команды "Реал Сосьедад". Сообщается, что трое петербуржцев были с травмами госпитализированы, а 5 человек задержаны полицией.

Накануне, 7 декабря, состоялся матч между "Зенитом" и Испанским клубом "Реал Сосьедад". Матч проходил в Испании и закончился победой "Зенита" со счетом 3:1. 

Победу нашей команды огорчило поведение фанатов. За час - полтора до наступления самого матча на площади перед стадионом завязалась потасовка между фанатами обеих команд. В ход шли не только кулаки, но и стулья, и другие тяжелые предметы. Прибывшая на место полиция остановила драку. Пять питерских болельщика были доставлены в полицейский участок, а трое с травмами были доставлены в больницу на "скорой". Матча они так и не увидели.

В социальных сетях появилось видео самой жесткой драки, которое снял очевидец или с балкона или из окна рядом стоящего здания. В подписи к видео идет сообщение, что фанаты "Зенита" атаковали настоящих болельщиков испанской команды. Кто на самом деле начал потасовку неизвестно.

 

Видео: Twitter/ @Hoolsnet

 

Теги: беспорядки , драка фанатов , жесть , зенит , испани , реал сосьедад
Категории: Спорт Мировые новости Новости СПб Новости России Происшествия Лента новостей

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