Видео: В Ростове-на-Дону прошла воздушная репетиция Парада Победы

Местные жители поделились видео в соцсетях.

В Ростове-на-Дону сегодня, 17 мая, прошла репетиция воздушной части Парада Победы 2020. Из-за пандемии коронавируса Парад Победы 9 мая был отменен по всей России.

В России, за исключением нескольких регионов, 24 июня пройдут праздничные Парады в честь 75-летия Победы в ВОВ. Жители Ростова-на-Дону поделились в соцсетях видео с воздушной репетиции.

Ранее:Над Петербургом прошла репетиция воздушной части парада Победы (фото и видео)

Видео: Instagram/selena_0866, kuzmich_olga_for_you