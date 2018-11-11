Видео: В Ленобласти загорелась квартира

Бригада спецслужб была вынуждена спилить входную дверь, чтобы попасть в горящее помещение.

В воскресенье, в Ленинградской области в жилом доме загорелась квартира. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

По словам очевидцев, пожар случился в городе Отрадное в квартире жома номер 4А по улице Лесной. Очевидцы рассказали, что пожилой хозяин покину дом незадолго до возгорания. Когда местные жители заметили дым из окна, то стали самостоятельно эвакуировать. На место прибыла бригада спецслужб, которая была вынуждена спилить входную дверь, чтобы попасть в горящее помещение. Данные о пострадавших уточняются.

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Видео: Piter.TV