Видео: В Подмосковье МВД перекрыла канал поставки крупных партий героина из-за рубежа

Крупная партия сильнодействующих наркотиков предположительно имеет афганское происхождение.

В Московской области сотрудники МВД перекрыли канал поставки крупных партий героина в Россию из-за рубежа.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщает, что сотрудниками ГУТ МВД России и УТ МВД России по ЦФО пресечена деятельность этнической группы, которая занималась поставкой сильнодействующих наркотиков на территорию России с целью дальнейшей продажи на территории нашей страны.

Во время спецоперации были задержаны трое граждан иностранных государств. Один из них занимался поставкой героина в Россию из-за рубежа, второй был курьером и перевозил жд транспортом наркотики в Ярославскую, Волгоградскую и Калужскую области. Женщина обеспечивала хранение и фасовку героина.

Полицейские задержали членов преступной группировки в Московской области. При их личном досмотре, а также в тайнике был обнаружен героин общей массой свыше 12,5 килограмма в упаковках со штампами, которые указывают на афганское происхождение наркотиков. Во время обыска злоумышленники пытались избавиться от части наркотиков, выбросив их в окно.

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Видео: МВД МЕДИА