Видео: На 11-ой Красноармейской тушат производственное здание

Очевидцы сообщают о возгорании в бывшем здании ООО "Пекарь". Огонь вырывается с третьего этажа.

Во вторник, 5 декабря, пожар начался в здании бывшего ООО "Пекарь" доме 11 на 11-ой Красноармейской. Как сообщают очевидцы, огонь охватил помещение на третьем этаже. Я зыки пламени вырываются наружу. Судя по всему, огонь охватил большое помещение, похожее на цех.

На месте работают сотрудники МЧС. На видео с места видна пожарная лестница. Пока не известна площадь пожара. Информации о пострадавших или погибших также отсутствует. Причину ЧП определят после того, как возгорание потушат.

Сегодня утром Piter.tv сообщал, что в поселке Возрождение в результате взрыва бытовки пострадали три человека.

Видео: Piter.tv