В поселке Возрождение в результате взрыва бытовки пострадали три человека

В Выборгском районе пожар в бытовке закончился взрывом 15 килограммов "Гранулита",

В Выборгском районе Ленинградской области на воздух поднялась строительная бытовка. Сообщается, что в помещении хранилось 15 килограмм промышленного “Гранулита”в баллонах, которые взорвались в ходе пожара.

Инцидент произошел в четыре часа утра 4 декабря. На территории поселка Возрождения раздался взрыв, в результате которого пострадало три сотрудника компании “Выборгское карьероуправление”.

Мужчины госпитализированы в больницу. Известно, что двух машинистов 26 и 36-лет обнаружены политравмы, у 24-летнего горного мастера выявлена осколочная рана живота. Причины возгорания в вагоне-бытовке неизвестны.