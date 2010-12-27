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В поселке Возрождение в результате взрыва бытовки пострадали три человека
Сегодня, 9:10
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lesjasap
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В поселке Возрождение в результате взрыва бытовки пострадали три человека

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В Выборгском районе пожар в бытовке закончился взрывом 15 килограммов "Гранулита",

В Выборгском районе Ленинградской области на воздух поднялась строительная бытовка. Сообщается, что в помещении хранилось 15 килограмм промышленного “Гранулита”в баллонах, которые взорвались в ходе пожара.
 
Инцидент произошел в четыре часа утра 4 декабря. На территории поселка Возрождения раздался взрыв, в результате которого пострадало три сотрудника компании “Выборгское карьероуправление”. 
 
Мужчины госпитализированы в больницу. Известно, что двух машинистов 26 и 36-лет обнаружены политравмы, у 24-летнего горного мастера выявлена осколочная рана живота. Причины возгорания в вагоне-бытовке неизвестны.
Теги: взрыв , выборгский район , гранулит , ленобласть , поселок возрождение
Категории: Новости СПб Происшествия

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