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Новости Выборг
Жители Ленинградской области уже второй день ищут 13-летнюю Александру Щербину
Сегодня, 11:56
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michusiris
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Жители Ленинградской области уже второй день ищут 13-летнюю Александру Щербину

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13 летняя девушка ушла из дома и не вернулась. Исчезновению предшествовала переписка с совершеннолетним парнем в социальных сетях.

Жители Ленинградской области уже второй день подряд следят за поисками пропавшей 13-летней Александры Щербиной. 5 августа молодая девушка вышла из дома гулять и до сих пор не вернулась. Пропаже девушки предшествовала переписка с совершеннолетним другом ВКонтакте, который предложил ей прокатиться на машине и посмотреть загородный дом.

Не игнорь меня больше,пожалуйста

Заййй

Зай

Не молчи

хочешь я тебе к себе заберу?

На машине покатаю...

Дом загородный покажу.

Все для тебя сделаю,зай

Зай

Хватит,игнорить

- из переписки девушки ВКонтакте (орфография автора сообщений сохранена)

Как сообщает телеканал ЛОТ, пообщавшийся с дедушкой пропавшей, мужчина, которому писала школьница вышел на связь, но полностью отрицает свою вину в произошедшем и утверждает, что это был "пранк". Сейчас страница адресата сообщений удалена, как впрочем и страница пропавшей девушки.

Сейчас к поискам подключился региональный отряд Лиза Алерт, а также более 13 волонтеров. По сообщениям, оставленным в комментариях ВКонтакте, девушку вероятно видели на вокзале Выборга. Впрочем, до сих пор эта информация не нашла подтверждения. 

  • Приметы девушки: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, концы осветлены
  • Была одета: белый пуловер, облегающие джинсы голубого цвета, чёрные балетки

Всех, кто обладает информацией о местонахождении девушки добровольцы поискового отряда просят позвонить по телефону +7-999-045-02-80 или сообщить в полицию.

Фото: lizaalert.org

Теги: александра щербина , выборг , поселок возрождение
Категории: Выборг

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