Жители Ленинградской области уже второй день ищут 13-летнюю Александру Щербину

13 летняя девушка ушла из дома и не вернулась. Исчезновению предшествовала переписка с совершеннолетним парнем в социальных сетях.

Жители Ленинградской области уже второй день подряд следят за поисками пропавшей 13-летней Александры Щербиной. 5 августа молодая девушка вышла из дома гулять и до сих пор не вернулась. Пропаже девушки предшествовала переписка с совершеннолетним другом ВКонтакте, который предложил ей прокатиться на машине и посмотреть загородный дом.

Не игнорь меня больше,пожалуйста Заййй Зай Не молчи хочешь я тебе к себе заберу? На машине покатаю... Дом загородный покажу. Все для тебя сделаю,зай Зай Хватит,игнорить - из переписки девушки ВКонтакте (орфография автора сообщений сохранена)

Как сообщает телеканал ЛОТ, пообщавшийся с дедушкой пропавшей, мужчина, которому писала школьница вышел на связь, но полностью отрицает свою вину в произошедшем и утверждает, что это был "пранк". Сейчас страница адресата сообщений удалена, как впрочем и страница пропавшей девушки.

Сейчас к поискам подключился региональный отряд Лиза Алерт, а также более 13 волонтеров. По сообщениям, оставленным в комментариях ВКонтакте, девушку вероятно видели на вокзале Выборга. Впрочем, до сих пор эта информация не нашла подтверждения.

Приметы девушки: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, концы осветлены

Была одета: белый пуловер, облегающие джинсы голубого цвета, чёрные балетки

Всех, кто обладает информацией о местонахождении девушки добровольцы поискового отряда просят позвонить по телефону +7-999-045-02-80 или сообщить в полицию.

Фото: lizaalert.org