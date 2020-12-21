Вице-президенту Турции стало плохо во время выступления

Для оказания помощи политику вызвали скорую помощь.

Вице-президенту Турции Фуат Октай стало плохо во время выступления на саммите по кибербезопасности. Это известно из трансляции освещавшего событие телеканала TGRT.

Саммит проходил в Анкаре, в президентском дворе. В середине своего выступления на сцене Октай резко перестал говорить. Трансляцию прервали. Для оказания помощи политику вызвали скорую помощь.

Новой информации о состоянии здоровья вице-президента не поступало.

Ранее восемь человек погибли при пожаре в больнице в Турции.

Видео: YouTube / BBN