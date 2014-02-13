Вице-премьер Стефанишина: Украина находится в состоянии третьей мировой войны

Чиновница напомнила о необходимости санкций в отношении РФ.

Вице-премьер Ольга Стефанишина заявила о том, что Украина находится в состоянии третьей мировой войны. Такое заявление чиновница, ответственная за вопросы европейской и евроатлантической интеграции заявила участникам киевского форума YES Brainstorming.

Мы сейчас находимся фактически в состоянии новой третьей мировой войны, правда, гибридной, не связанной с массовым уничтожением людей. С 2014 года весь цивилизованный мир был единогласным, осуждая эту войну, но затем Россия прибегла к отдельным шагам для того, чтобы разбить это единство. Ольга Стефанишина, вице-премьер Украины

Эксперт полагает, что сейчас Киеву важно давать отпор российской агрессии за счет введения против противника санкций и других специальных инструментов. Стефанишина призвала коллег сформировать новый нарратив по интеграции или реинтеграции государств континента. Чиновница напомнила, что Украина ведет борьбу за свою демократию.

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Фото и видео: YouTube / Victor Pinchuk Foundation