Юрий Витренко рассказал, сколько газа сейчас хранится в стране.

В "Нафтогазе Украины" пожаловались на высокие цены на газ. В рамках киевского форума YES Brainstorming Юрий Витренко рассказал, что страна вынуждена покупать "голубое топливо" по очень высокой стоимости.

Сейчас мы импортируем газ по очень высокой цене, но энергетическая безопасность страны для нас является приоритетом и, несмотря на высокие цены, мы импортируем газ на Украину. Юрий Витренко, глава "Нафтогаза"

Эксперт отметил, что в подземных хранилищах Украины накоплено почти 19 млрд кубометров ресурса. Страна превысила установленный правительством план по достижению резерва газа (необходимо было достичь планки в 17 млрд) перед началом отопительного сезона. По словам Витренко, в 2016-2018 годах Киев начинал сезон с запасами в 16 млрд кубометров.

То есть у нас сейчас значительно больше газа. С этой точки зрения мы уверенно смотрим на то, что сможем обеспечить бесперебойные поставки газа в отопительный сезон для украинцев. Юрий Витренко, глава "Нафтогаза"

Ранее в компании "Укртрансгаз" уточнили, что по состоянию на 10 сентября в украинских ПХГ накоплено 18,4 миллиарда кубометров газа.

В "Нафтогазе" считают, что США могут помешать работе "Северного потока — 2".

Фото и видео: YouTube / Victor Pinchuk Foundation