Вице-премьер Молдавии заявил о достижении независимости от российского газа

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил о достижении независимости от российского газа. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По словам Спыну, правый берег страны впервые в истории не будет потреблять газ от "Газпрома". Он напомнил, что с прошлого года власти обещали создавать резервы и находить альтернативы, чтобы перестать зависеть от российского энергоресурса.
Также вице-премьер пояснил, что в декабре нынешнего года "Молдовагаз" закупит у "Энергокома" около 100 млн кубометров газа. Предварительная цена составит 1108,61 долларов за одну тысячу кубометров.
Ранее Спыну сообщил об экстренной закупке 74% объема электроэнергии.
Фото: YouTube / TV8
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