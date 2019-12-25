Вице-премьер Молдавии заявил о достижении независимости от российского газа

Он напомнил, что с прошлого года власти обещали создавать резервы и находить альтернативы.

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил о достижении независимости от российского газа. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Спыну, правый берег страны впервые в истории не будет потреблять газ от "Газпрома". Он напомнил, что с прошлого года власти обещали создавать резервы и находить альтернативы, чтобы перестать зависеть от российского энергоресурса.

Также вице-премьер пояснил, что в декабре нынешнего года "Молдовагаз" закупит у "Энергокома" около 100 млн кубометров газа. Предварительная цена составит 1108,61 долларов за одну тысячу кубометров.

Ранее Спыну сообщил об экстренной закупке 74% объема электроэнергии.

Фото: YouTube / TV8