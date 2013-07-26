Андрей Спыну рассказал, когда Россия получить средства за ресурсы, предоставленные в октябре и ноябре.

Вице-премьер Молдавии пообещал погасить долг перед "Газпромом" 26 ноября. Такое заявление журналистам с местного телеканала N4 сделал чиновник, ответственный за инфраструктуру в регионе Андрей Спыну. Он уточнил, что денежные средства за октябрь и ноябрь будут переведены российскому поставщику голубого топлива.

Решение о выделении средств было принято Национальной комиссией по чрезвычайным ситуациям в конце октября, нельзя сказать, что мы опоздали. Деньги будут переведены "Молдовагазу", затем - осуществлен перевод "Газпрому", мы уложимся в срок. Андрей Спыну, министр по инфраструктуре

Напомним, что парламент Молдавии по просьбе правительства в срочном порядке 25 ноября одобрил в последнем чтении изменения в закон о государственном бюджете на 2021 год. Это позволит чиновникам выплатить средства за газ, которые страна задолжала "Газпрому" за ресурсы, предоставленные в октябре и ноябре. Теперь документу, после принятие парламентом, предстоит пройти оследний этап - получить одобрение у президента Майи Санду.

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