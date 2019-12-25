Вьетнамец получил пять лет тюрьмы за распространение COVID-19

Он заразил восемь человек, один из которых умер.

Суд во Вьетнаме приговорил мужчину к пяти годам тюрьмы за распространение коронавируса и несоблюдение эпидемиологических требований. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

28-летнего Ле Ван Три признали виновным в "передаче опасных инфекционных заболеваний". Было установлено, что он заразил коронавирусом как минимум восьмерых человек, вследствие чего один из них умер. В ходе расследования было выяснено, что мужчина "подхватил" вирус в городе Хошимин, где была зафиксирована вспышка индийского штамма COVID-19, после чего отправился в провинцию Камау.

Ле Ван Три вернулся в Камау из Хошимина <…> и нарушил 21-дневные правила карантина. Он заразил восемь человек, один из которых умер из-за вируса после одного месяца лечения. из сообщения суда

Мужчина был обязан регистрировать свои перемещения по стране, однако не сделал это должным образом. Его приговорили к пяти годам тюрьмы, а также к штрафу на сумму 880 долларов.

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