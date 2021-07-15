Вертолет ВВС США совершил вынужденную посадку в Бухаресте

Black Hawk приземлился в центре столицы Румынии прямо на дороге.

Вертолет американских Военно-воздушных сил Black Hawk совершил вынужденную посадку в Бухаресте. Об этом сообщается на официальной страницы Минобороны Румынии на Facebook. Специалисты уточнили, что экстренное приземление в центре города обошлось без жертв. Летчик сумел сохранить контроль над авиационной машиной.

Сожалеем об инциденте, который произошел в четверг, 15 июля, с вертолетом военно-воздушных сил США, который вынужденно приземлился на площади Шарля де Голля в Бухаресте. пресс-служба Минобороны Румынии

Эксперты заметили, что вертолет принимал участие в маневрах вместе с другими воздушными средствами. Он должен быть задействован в репетиции для выступления на Дне авиации. Этот праздник отмечается в стране 20 июля.

На Филиппинах в результате крушения военного вертолета Black Hawk погибли шесть человек.

Фото: Telegram/Русская Весна | Донбасс | Сирия | Новости.

Видео: Youtube/REALITATEA.NET