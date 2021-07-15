Вертолет ВВС США совершил вынужденную посадку в Бухаресте

Вертолет американских Военно-воздушных сил Black Hawk совершил вынужденную посадку в Бухаресте. Об этом сообщается на официальной страницы Минобороны Румынии на Facebook. Специалисты уточнили, что экстренное приземление в центре города обошлось без жертв. Летчик сумел сохранить контроль над авиационной машиной.
Сожалеем об инциденте, который произошел в четверг, 15 июля, с вертолетом военно-воздушных сил США, который вынужденно приземлился на площади Шарля де Голля в Бухаресте.
пресс-служба Минобороны Румынии
Эксперты заметили, что вертолет принимал участие в маневрах вместе с другими воздушными средствами. Он должен быть задействован в репетиции для выступления на Дне авиации. Этот праздник отмечается в стране 20 июля.
На Филиппинах в результате крушения военного вертолета Black Hawk погибли шесть человек.
Фото: Telegram/Русская Весна | Донбасс | Сирия | Новости.
Видео: Youtube/REALITATEA.NET
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