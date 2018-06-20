Верка Сердючка приедет на "Евровидение-2019" с песней "Toy"

Финал конкурса состоится 18 мая в Тель-Авиве.

Украинский исполнитель Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, выступит на "Евровидении-2019". Об этом сообщается в украинском Instagram конкурса.

Артист будет выступать вне конкурсной программы с композицией израильской певицы Нетты Барзилай "Toy". На сцену выйдет и сама Барзилай. Кроме того, зрители смогут увидеть выступление Кончиты Вурст, Dana International, Монса Сельмерлева, Гали Атари и Элени Фурейра. В настоящий момент ведутся переговоры по поводу участия в программе Мадонны. Специальным гостем "Евровидения-2019" станет актриса Галь Гадот.

Отметим, что в текущем году Украина не будет принимать участие в музыкальном конкурсе. Вышедшие в финал национального отбора исполнители отказались представлять страну на "Евровидении". В их числе певица Maruv и две группы: Freedom Jazz и Kazka. Андрей Данилко хотел спасти ситуацию, но позже заявил, что не выступит даже за 100 тысяч долларов.

Напомним, Верка Сердючка принимала участие в конкурсе в Хельсинке в 2007 году. Тогда она заняла второе место с песней Dancing Lasha Tumbai. В этом году финал состоится 18 мая в израильском городе Тель-Авиве.

Ранее мы писали, что Мадонна выступит на "Евровидении" за миллион долларов.

Видео: YouTube / Eurovision Song Contest