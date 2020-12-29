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Верховная Рада приняла законопроект об ускоренной регистрации вакцины от коронавируса

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Документ одобрен в I чтении.

Верховная Рада приняла в I чтении законопроект об ускоренной регистрации вакцины от коронавируса для экстренного использования. Документ набрал 318 голосов парламентариев при необходимом минимуме в 226. депутаты решили, что в условиях пандемии следует ускорить государственную регистрацию лекарственных препаратов.

Учитывая текущую сложнейшую ситуацию на Украине….для обеспечения ускоренной регистрации …. отдельных лекарственных средств, в частности, вакцин для предотвращения COVID-19, был разработан этот проект закона

пояснительная записка

В тексте инициативы сообщается, что закон разработан на основе опыта других государств, которые создают необходимые условия для экстренного применения вакцины от COVID-19. Украина намерена создать документ, адаптированный к законодательству Евросоюза, который необходим для упорядочения процедуры госрегистрации. В Европе предусмотрено, что после выдачи торговой лицензии регулятор может наложить обязательства в отношении организации послерегистрационного исследования безопасности и эффективности препарата.

В Раде прокомментировали желание ДНР и ЛНР передать пленных Медведчуку.

Видео: RadaTV

Теги: вакцина, верховная рада, ускоренная регистрация
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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Albunty Outsics
Сегодня 13:24

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