Верховная Рада приняла законопроект об ускоренной регистрации вакцины от коронавируса

Верховная Рада приняла в I чтении законопроект об ускоренной регистрации вакцины от коронавируса для экстренного использования. Документ набрал 318 голосов парламентариев при необходимом минимуме в 226. депутаты решили, что в условиях пандемии следует ускорить государственную регистрацию лекарственных препаратов.
Учитывая текущую сложнейшую ситуацию на Украине….для обеспечения ускоренной регистрации …. отдельных лекарственных средств, в частности, вакцин для предотвращения COVID-19, был разработан этот проект закона
пояснительная записка
В тексте инициативы сообщается, что закон разработан на основе опыта других государств, которые создают необходимые условия для экстренного применения вакцины от COVID-19. Украина намерена создать документ, адаптированный к законодательству Евросоюза, который необходим для упорядочения процедуры госрегистрации. В Европе предусмотрено, что после выдачи торговой лицензии регулятор может наложить обязательства в отношении организации послерегистрационного исследования безопасности и эффективности препарата.
В Раде прокомментировали желание ДНР и ЛНР передать пленных Медведчуку.
Видео: RadaTV
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