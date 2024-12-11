Ранее Москва поставила оборудование офии для создания АЭС "Белене".

Верховная Рада (украинский парламент) проголосовала за законопроект о закупке у болгарских властей для достройки Хмельницкой АЭС оборудования, ранее купленного Софией у Москвы с целью сооружения атомного энергетического объекта "Белене". Такой информацией с аудиторией поделился местный законодатель Алексей Гончаренко* (* - Внесен в России в перечень террористов и экстремистов) в собственном Telegram-канале.

Рада поддерживает закупку российского оборудования для Хмельницкой атомной станции. Планируется потратить на это полмиллиарда евро. Это какой-то сюр... "За" - 261. Алексей Гончаренко, депутат Украины

Ранее генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев в беседе с журналистами назвал не лучшим решением, но вместе с тем очень хорошей рекламой для российских технологий планы Киева по закупке у Болгарии для достройки Хмельницкой АЭС реакторного оборудования. Украинский министр по вопросам энергетики Герман Галущенко в беседе с иностранным изданием The Politico в августе 2024 года говорил о том, что кабинет министров планирует приобрести два ядерных реактора ВВЭР-1000 российского производства для Хмельницкой АЭС. Чиновник уточнял, что эти планы вызвали резкую критику со стороны правящей партии. Однако он объяснил позицию властей тем, что Украине нужна атомная энергетика для того, чтобы выдержать самую тяжелую зиму в истории государства.

Плановый ремонт начался на третьем блоке Ленинградской АЭС.

Фото: Верховная Рада