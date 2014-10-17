Верховная Рада переименовала поселок в Донецкой области в Нью-Йорк

Населенному пункту вернули историческое название, которое использовалось до 1951 года.

Верховная Рада переименовала поселок городского типа в Донецкой области в Нью-Йорк. Решение принято на пленарном заседании в украинском парламенте. Постановление поддержали 301 человек при необходимом минимуме голосов в 226. Теперь новое наименование получил поселок Новгородское Бахмутского района.

Известно, что решение принято в соответствии с представлением Донецкой военно-гражданской администрацией. Чиновники утверждают, что Нью-Йорк является историческим названием населенного пункта, которое использовалось до 1951 года. Сейчас в там проживает около 12 тысяч человек.

Напомним, что с мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов". В рамках программы Киев запретил пропаганду советской символики. В частности власти переименовывают города, которые были названы в честь государственных деятелей СССР. В перечень попал имени 520 исторических личностей.

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Видео: Youtube/RadaTVchannel