Верховная Рада одобрила кандидатуру Венедиктовой на должность генпрокурора. Парламенту её представил президент страны Владимир Зеленский.
Ирину Венедиктову поддержали 269 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Она может стать первой женщиной на посту генпрокурора Украины. Ранее Венедиктова занимала пост и.о. директора госбюро расследований.
5 марта выразил недоверие генеральному прокурору страны Руслану Рябошапке. Он ушёл в отставку. Временно исполняющим обязанности генпрокурора назначили замгенпрокурора, главного военного прокурора Виктора Чумака.
Ранее Украина временно закрыла границы с Крымом.
Видео: YouTube / 112 Украина
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