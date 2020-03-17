Она может стать первой женщиной на этом посту.

Верховная Рада одобрила кандидатуру Венедиктовой на должность генпрокурора. Парламенту её представил президент страны Владимир Зеленский. Ирину Венедиктову поддержали 269 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Она может стать первой женщиной на посту генпрокурора Украины. Ранее Венедиктова занимала пост и.о. директора госбюро расследований. 5 марта выразил недоверие генеральному прокурору страны Руслану Рябошапке. Он ушёл в отставку. Временно исполняющим обязанности генпрокурора назначили замгенпрокурора, главного военного прокурора Виктора Чумака. Ранее Украина временно закрыла границы с Крымом. Видео: YouTube / 112 Украина