Обустройство путей и тоннелей на участке "коричневой" ветки оценили в 1,2 млрд рублей

Работы необходимо выполнить от станции "Казаковская" до "Путиловской".

АО "Метрострой Северной столицы" объявило 2 тендера, связанные со строительством участка Красносельско-Калининской линии ("коричневой" ветки) подземки: судя по данным портала госзакупок, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная сумма контрактов составляет примерно 1,2 млрд рублей.

Речь идёт об обустройстве верхнего строения пути на участке от станции "Казаковская" до "Путиловской". Этот вид работ продлится до августа 2024 года, предварительно его стоимость оценили в 609,5 млн рублей. Кроме того, ещё одна закупка на 656,1 млн рублей посвящена внутреннему обустройству тоннелей на том же участке. Этот процесс должен быть завершён до конца июня следующего года.

Подать заявку на участие в электронных аукционах можно будет до 25 апреля.

Ранее мы сообщили о том, что "Метрострой" объявит новый конкурс на проектирование коричневой ветки метро до конца марта

Фото: Piter.TV