Вэнс заявил, что Трамп дал ответ всем противникам своей реакцией на покушение

Джей-Ди Вэнс прокомментировал реакцию Трампа на близость к смерти.

Бывший американский президент Дональд Трамп дал ответ всем своим политическим противникам сразу же после покушения на него, когда призвал американцев к единству. Соответствующее заявление сенатор от штата Огайо, кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс сделал перед сторонниками движения, выступая вечером 17 июля на национальном съезде республиканцев в городе Милуоки штата Висконсин.

Они говорили, что он тиран, что его надо остановить любой ценой. Но он ответил тем, что призвал к национальному единству и спокойствию прямо сразу после того, как убийце почти удалось лишить его жизни. Джей-Ди Вэнс, кандидат на место вице-президента США от Республиканской партии

Политик отметил, что от смерти Дональда Трампа отделяли считанные сантиметры. Джей-Ди Вэнс призвал американцев задуматься о лжи, которую оппоненты политика говорили, а затем еще раз взглянуть на фотографию, на которой Трамп вскидывает кулак сразу же после покушения. Спикер охарактеризовал этот жест как непокорность. После этого инцидента Трамп сразу же поднялся на ноги.

США нуждаются в Трампе, заявил кандидат в вице-президенты Вэнс.

Фото и видео: YouTube / FOX6 News Milwaukee