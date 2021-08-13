США нуждаются в Трампе, заявил кандидат в вице-президенты Вэнс

Джеймс Дэвид Вэнс оценил значимость победы Трампа для Вашингтона.

Бывший американский президент Дональд Трамп думает о стране, а она нуждается в нем. Соответствующее заявление политик сделал перед сторонниками движения, выступая вечером 17 июля на национальном съезде республиканцев в городе Милуоки штата Висконсин. Политик объяснил сторонникам, что Дональд Трамп как успешный предприниматель мог бы выбрать путь заслуженного отдыха, однако тот решил подвергнуться гонениям со стороны властей.

Подумайте о лжи, которую говорили о Трампе, и посмотрите на фото, где он поднимает кулак после покушения. Вся Америка была с ним. И что он призвал делать: бороться, бороться за Америку. Даже в такой момент он думал о нас. Джей-Ди Вэнс, кандидат на место вице-президента США от Республиканской партии

Вэнс дополнительно объявил съезду республиканцев и Дональду Трампу информацию о том, что он принимает номинацию кандидатом в вице-президенты США.

"Я потрясен": стрелявшего в Трампа показали на видео за час до покушения.

Фото и видео: YouTube / FOX6 News Milwaukee