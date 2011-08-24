Кандидат на пост вице-президента США считает, что население должно оставаться в стране для развития.

Такие американские политики, как действующий вице-президент США Камала Харрис считают, что страна является мировым полицейским и отправляют молодых граждан воевать в глупых войнах. Соответствующее заявление на предвыборном мероприятии перед сторонниками в городе Мичиган сделал член Республиканской партии США Джеймс Дэвид Вэнс, являющийся кандидатом в новые вице-президенты страны.

Такие люди, как Камала Харрис, посылают наших сыновей и дочерей, нашу молодежь, сражаться в глупых войнах <...>. Мы перестанем посылать нашу молодежь в далекие страны. Мы не полицейские мира. Джеймс Дэвид Вэнс, кандидат в вице-президенты США

Напомним, что ранее предполагалось что на грядущий президентских выборах в США, запланированных на пятое ноября, Демократическую партию будет представлять действующий лидер Белого дома Джо Байден. Однако после провального выступления политика на июньских дебатах с Дональдом Трампом среди демократов стали все громче звучать призывы отказаться от борьбы в пользу другого представителя. В результате 21 июля он принял решение выйти из предвыборной гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США Камалы Харрис.

Вэнс считает, что Харрис не сможет иметь дело с Путиным.

Фото и видео: YouTube / Fox News