Вэнс заявил, что Харрис посылает молодежь на глупые войны

Такие американские политики, как действующий вице-президент США Камала Харрис считают, что страна является мировым полицейским и отправляют молодых граждан воевать в глупых войнах. Соответствующее заявление на предвыборном мероприятии перед сторонниками в городе Мичиган сделал член Республиканской партии США Джеймс Дэвид Вэнс, являющийся кандидатом в новые вице-президенты страны.
Такие люди, как Камала Харрис, посылают наших сыновей и дочерей, нашу молодежь, сражаться в глупых войнах <...>. Мы перестанем посылать нашу молодежь в далекие страны. Мы не полицейские мира.
Джеймс Дэвид Вэнс, кандидат в вице-президенты США
Напомним, что ранее предполагалось что на грядущий президентских выборах в США, запланированных на пятое ноября, Демократическую партию будет представлять действующий лидер Белого дома Джо Байден. Однако после провального выступления политика на июньских дебатах с Дональдом Трампом среди демократов стали все громче звучать призывы отказаться от борьбы в пользу другого представителя. В результате 21 июля он принял решение выйти из предвыборной гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США Камалы Харрис.
Вэнс считает, что Харрис не сможет иметь дело с Путиным.
Фото и видео: YouTube / Fox News
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