Вэнс считает, что Харрис не сможет иметь дело с Путиным

Республиканец обвинил вице-президента США в невозможности говорить с мировыми лидерами и СМИ.

Американский действующий вице-президент Камала Харрис не может ответить на вопросы американских журналистов, так что она вряд ли сможет вести разговор с мировыми политическими лидерами, включая и российского президента Владимира Путина. Соответствующее заявление на предвыборном мероприятии перед сторонниками в городе Мичиган сделал член Республиканской партии США Джеймс Дэвид Вэнс, являющиийся кандидатом в новые вице-президенты страны.

Если вы не можете ответить на вопросы СМИ, как вы думаете, сможете ли вы противостоять Владимиру Путину или Си Цзиньпину? Если вы боитесь отвечать перед американским народом, как мы можем доверять вам находиться в зале с мировыми лидерами. Джеймс Дэвид Вэнс, кандидат в вице-президенты США

Напомним, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал свою соперницу Камалу Харрис "глупой", так как женщина отказывается общаться со СМИ.

Кандидат в вице-президенты США Вэнс назвал Харрис хамелеоном.

Фото и видео: YouTube / Fox News