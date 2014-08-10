Джей-Ди Вэнс подтвердил свою кандидатуру на выборах.

Джеймс Дэвид Вэнс официально объявил о своем согласии баллотироваться на пост американского вице-президента от Республиканской партии на предстоящих выборах в стране. Соответствующее заявление политик сделал перед сторонниками движения, выступая вечером 17 июля на национальном съезде республиканцев в городе Милуоки штата Висконсин.

Я польщен и с чувством благодарности сообщаю, что официально принимаю предложение быть кандидатом на пост вице-президента США Джей-Ди Вэнс, кандидат на место вице-президента США от Республиканской партии

Политик заявил, что в случае победы на ноябрьских выборах Республиканская партия будет поддерживать "свободу слова и открытый обмен идеями". Спикер добавил, что демократы в настоящее время даже боятся обсуждать идеи и приходить к лучшему решению проблем.

Напомним, что Вэнс последовательно выступает за прекращение поставок Вашингтоном вооружений армии киевского режима, а также за скорейшее урегулирование регионального конфликта. В интервью местной газете The New York Times сенатор от штата Огайо говорил о том, что за Украиной должен быть закреплен нейтральный статус, а ее государственные границы заморожены в текущем положении.

Вэнс заявил, что Трамп дал ответ всем противникам своей реакцией на покушение.

Фото и видео: YouTube / FOX6 News Milwaukee