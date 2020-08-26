Великобритания может ввести налог на продажу сахара и соли

Это позволит привлечь в казну от 2,9 до 3,4 млрд фунтов в год.

Великобритания первой в мире может ввести налог на продажу сахара и соли. Все дело в том, что плохое питание негативно сказывается как на экономике страны, так и на здоровье людей. Об этом сообщает Bloomberg.

Так, за килограмм сахара и килограмм соли предусматривается налог три фунта стерлингов и шесть фунтов соответственно. Это 4,16 доллара и 8,32 доллара. Таким образом, бюджет пополнится в год от 2,9 до 3,4 млрд фунтов. Часть денег пойдет на расширение программы по бесплатному школьному питанию.

Однако налог на мясо вводить не рекомендуется, однако его потребление на 30% хотят сократить в течение следующего десятилетия.

Так, из-за плохо питания ежегодно умирают 64 тыс. человек в Великобритании. Экономике это обходится в 74 млрд фунтов стерлингов, или 103 млрд долларов в год.

Ранее мы писали, что в России может подорожать соль из-за дефицита полувагонов.

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