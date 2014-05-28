Ведущий Fox News Карлсон обвинил Байдена в ужасном поведении после признаний его дочери

Такер Карлсон оценил дневниковые записи Эшли Байден о купании с отцом.

Американский ведущий с телеканала Fox News Такер Карлсон обвинил президента Джо Байдена в ужасном поведении после признаний его дочери. Ранее СМИ опубликовали отрывки из личного дневника Эшли Байден. Девушка вела его во время своей реабилитации, когда пыталась бороться с компульсивным сексуальным поведением.

Я всегда была повернута на парнях. Гиперозабочена с юных лет. Я помню, что меня сексуально привлекал (один из членов семьи). Я помню, что занималась сексом с друзьями в юности, принимала душ с папой, что, наверное, непозволительно. цитата дочери Джо Байдена

Ведущий программы считает, что нет никаких оснований не верить подлинности самого дневника, как и словам самой Эшли Байден. Такер Карлсон призвал власти США расследовать данный инцидент. Журналисты призвал зрителей понять, есть ли какое-то оправдание для отца в подобном поведении. По словам самого Карлсона, такого оправдания не существует, а то, что произошло, было "извращение и ужасно" и как "непозволительное купание". При этом Эшли Байден не стала упоминать, в каком именно возрасте принимала душ с отцом. Ведущий полагает, что она была достаточно взрослой для того, чтобы помнить эти события.

Если это не попытка растления малолетнего, то это однозначно повод для визита полицейских. Такер Карлсон, ведущий FOX News

Телеведущий Fox News заявил, что в США сделали еще один шаг в сторону "тирании".

Фото и видео: Fox News