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Ведущий Fox News Хилтон: США стремительно теряют мировой престиж из-за политики Байдена

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Стив Хилтон оценил успехи Китая по "захвату" геополитического влияния.

Американская администрация перестала быть мировым лидером из-за проводимой внешней политики главы Белого дома Джо Байдена. Эту деятельность Вашингтона он назвал ханженской и абсолютно бездарной. Соответствующее мнение в эфире местного телеканала Fox News высказал Стив Хилтон. Ведущий пояснил зрителям, что президент Сша смог оттолкнуть от себя "вообще всех".

Что же происходит с Америкой? Мы же были мировым лидером. Все мечтали стать нашими союзниками. А сегодня на мировой арене красуется Си Цзиньпин, а Байден пошатывается, словно спросонок.

Стив Хилтон, журналист США
 

Журналист добавил, что при Байдене у государства не осталось даже тех международных союзников, которые располагались в южной части. В частности, на текущий момент там развивается Китай. На днях Пекин смог заключить соглашение с Бразилией по вопросу отказа от использования американского доллара  и применении юаней в двусторонних торговых расчетах. Стив Хилтон призвал инвесторов готовиться к "падению нефтедоллара".

Байден потерял мэра Миннеаполиса во время выступления на заводе в Миннесоте.

Фото и видео: YouTube / Fox News

Теги: fox news, бразилия, доллар, китай, стив хилтон, юани
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Хлупин Мирослав
Сегодня 16:23

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