Ведущий Fox News Хилтон: США стремительно теряют мировой престиж из-за политики Байдена

Стив Хилтон оценил успехи Китая по "захвату" геополитического влияния.

Американская администрация перестала быть мировым лидером из-за проводимой внешней политики главы Белого дома Джо Байдена. Эту деятельность Вашингтона он назвал ханженской и абсолютно бездарной. Соответствующее мнение в эфире местного телеканала Fox News высказал Стив Хилтон. Ведущий пояснил зрителям, что президент Сша смог оттолкнуть от себя "вообще всех".

Что же происходит с Америкой? Мы же были мировым лидером. Все мечтали стать нашими союзниками. А сегодня на мировой арене красуется Си Цзиньпин, а Байден пошатывается, словно спросонок. Стив Хилтон, журналист США



Журналист добавил, что при Байдене у государства не осталось даже тех международных союзников, которые располагались в южной части. В частности, на текущий момент там развивается Китай. На днях Пекин смог заключить соглашение с Бразилией по вопросу отказа от использования американского доллара и применении юаней в двусторонних торговых расчетах. Стив Хилтон призвал инвесторов готовиться к "падению нефтедоллара".

Байден потерял мэра Миннеаполиса во время выступления на заводе в Миннесоте.

Фото и видео: YouTube / Fox News