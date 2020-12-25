Вблизи базы морской пехоты в Калифорнии произошел пожар

С военного объекта и из ближайшего населенного пункта эвакуированы 7 тысяч человек.

Вблизи базы морской пехоты Кэмп-Пендлтон в американском штате Калифорния произошел пожар. Об этом сообщили журналисты местного информационного агентства Associated Press. В СМИ уточнили, что из района возгорания были эвакуированы около семи тысяч человек . Приказ о выводе людей с базы дан также в отношении жителей населенного пункта Фоллбрук. Коммунальным службам пришлось отключить электричество около лесного возгорания.

на данный момент известно, что пострадала территория в 13 квадратных метров. После этого экстренные службы смогли остановить дальнейшее распространение пламени.

Ещё один загадочный монолит обнаружили на острове Уайт в Великобритании.

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