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Вблизи базы морской пехоты в Калифорнии произошел пожар

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С военного объекта и из ближайшего населенного пункта эвакуированы 7 тысяч человек.

Вблизи базы морской пехоты Кэмп-Пендлтон в американском штате Калифорния произошел пожар. Об этом сообщили журналисты местного информационного агентства Associated Press. В СМИ уточнили, что из района возгорания были эвакуированы около семи тысяч человек . Приказ о выводе людей с базы дан также в отношении жителей населенного пункта Фоллбрук. Коммунальным службам пришлось отключить электричество около лесного возгорания.

на данный момент известно, что пострадала территория в 13 квадратных метров. После этого экстренные службы смогли остановить дальнейшее распространение пламени.

Ещё один загадочный монолит обнаружили на острове Уайт в Великобритании.

Видео: YouTube / 911 VIDEO NEWS

Теги: калифорния, кэмп-пендлтон, морская база
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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