После информации о нахождении нового монолита вокруг него стали скапливаться местные.

Ещё один загадочный монолит обнаружили на острове Уайт в Великобритании. Об этом рассказывает Sky News.

Треугольную призму, обитую стальными листами, обнаружил местный житель Том Данфорд, который нашёл её на пляже в районе Комптона во время прогулки с собакой. Житель рассказал, что его заинтересовала зеркальная поверхность монолита, она отражала свет.

После информации о нахождении нового монолита вокруг него стали скапливаться местные заинтересованные жители.

Ранее мы писали, что очередной загадочный металлический монолит появился в Калифорнии.

Видео: YouTube / BritanniasFinest