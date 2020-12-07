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Ещё один загадочный монолит обнаружили на острове Уайт в Великобритании

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После информации о нахождении нового монолита вокруг него стали скапливаться местные.

Ещё один загадочный монолит обнаружили на острове Уайт в Великобритании. Об этом рассказывает Sky News.

Треугольную призму, обитую стальными листами, обнаружил местный житель Том Данфорд, который нашёл её на пляже в районе Комптона во время прогулки с собакой. Житель рассказал, что его заинтересовала зеркальная поверхность монолита, она отражала свет.

После информации о нахождении нового монолита вокруг него стали скапливаться местные заинтересованные жители.

Ранее мы писали, что очередной загадочный металлический монолит появился в Калифорнии.

Видео: YouTube / BritanniasFinest

Теги: великобритания, монолит, остров уайт
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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