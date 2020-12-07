Ещё один загадочный монолит обнаружили на острове Уайт в Великобритании. Об этом рассказывает Sky News.
Треугольную призму, обитую стальными листами, обнаружил местный житель Том Данфорд, который нашёл её на пляже в районе Комптона во время прогулки с собакой. Житель рассказал, что его заинтересовала зеркальная поверхность монолита, она отражала свет.
После информации о нахождении нового монолита вокруг него стали скапливаться местные заинтересованные жители.
Ранее мы писали, что очередной загадочный металлический монолит появился в Калифорнии.
Видео: YouTube / BritanniasFinest
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