Вандал с топором разгромил мемориал Джорджу Флойду

Преступника ищут активисты и полиция.

Вандал с топором разгромил мемориал американскому темнокожему гражданину Джорджу Флойду, погибшему в результате грубых действий офицеров полиции при задержании. В США из-за ситуации эксперты объявили о возможности начала новых беспорядков. Активисты из местного движения BLM направили все свои силы на поимку преступника. К настоящему моменту найти нарушителя общественного спокойствия они не смогли, так и правоохранительные органы.

Напомним, что мемориал установлен на месте трагедии: там, где полицейский применил удушающий прием против Флойда. На кадрах видно как злоумышленник выходит из автомобиля, а затем начинает крушить стихийный мемориал, созданный жителями города весной 2020 года. После атаки на объект преступник достал из багажника машины топор и начал крушить мемориал с его помощью. Инцидент произошел в Миннеаполисе штата Минессота. Действия мужчины привлекли прохожих, которые помешали вандалу.

В США убивший Флойда экс-офицер попросил о новом судебном разбирательстве.