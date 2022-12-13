Ван И заявил, что Тайвань никогда не был и не будет самостоятельной страной

В КНР призвали Запад избегать двойных стандартов.

Глава китайского внешнеполитического ведомства Ван И заявил, что остров Тайвань никогда не был и не будет самостоятельной страной и не выйдет из-под контроля Пекина. Соответствующее заявление в ходе выступления на площадке Мюнхенской конференции по безопасности рассказал министр иностранных дел КНР. Дипломат пояснил участникам мероприятия, что его страна не пытается внести изменения в статус-кво в акватории Тайваньского пролива, однако в противопоставлении этому, сепаратистские силы в Тайбэе подрывают стабильность и мир в регионе.

Тайвань - часть китайской территории. Он никогда не был независимой страной и не будет ей в будущем. Ван И, глава МИД КНР

Министр по иностранным делам Ван И добавил, что действия сепаратистов на Тайване "угрожают суверенитету и территориальной целостности" страны. Также он призвал коллег избегать двойных стандартов по тайваньскому вопросу.

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Фото и видео: YouTube / BR24

