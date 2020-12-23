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Valve представила первый рекламный ролик консоли Steam Deck

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Первые поставки запланированы на конец 2021 года.

Американская компания Valve на своём официальном YouTube-канале опубликовала первый рекламный ролик собственной портативной консоли Steam Deck. 

В промо отмечается, что будущая консоль будет самой производительной из всех существующих на данный момент. Кроме того, ее мощность будет наравне с полноценным персональным компьютером.

Среди преимуществ новинки Valve называет различные органы управления, мультитач-дисплей и гироскоп, с помощью которого можно будет совершать действия в играх. В видео также заявляется, что все продукты из онлайн-платформы Steam будут поддерживаться новой консолью.

Поставки Steam Deck начнутся в конце текущего года. Среди первых получателей: Соединенные Штаты, Канада и Великобритания. В 2022 году перечень стран обещают дополнить. В некоторых регионах в настоящее время доступно бронирование новинки: 399 долларов за базовую и 649 за топовую модель.

Ранее мы сообщали, что Windows начнет блокировать потенциально нежелательные приложения.

Видео: YouTube / Valve

Теги: steam, steam deck, valve, игровая консоль
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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